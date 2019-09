Ja som més de 400 sòcies a la XES!

Aquest estiu hem sumat un bon grapat de noves sòcies de la XES i ja som més de 400 entitats i persones sòcies. Així que comencem el curs amb més empenta que mai. Voleu conèixer les noves organitzacions que ens acompanyaran?

La cooperativa de consultoria social especialitzada en intervenció comunitària MARGES, Itineraris de transformació dissenya i desenvolupa propostes adreçades a estendre la reflexió i la pràctica del treball comunitari i la participació infantil i juvenil en formació, acompanyament d’organitzacions, dinamització d’espais, iniciatives juvenils, disseny de polítiques i elaboració de materials.

La cooperativa Cultura 21 es dedica a l’edició de llibres a través de l’editorial Tigre de Paper i també a l’estampació de peces de vestir. L’editorial manresana ha editat unes 70 obres, que volen contibuir a desenvolupar el pensament crític, teixir identitat col·lectiva i enriquir l’àmbit literari en llengua catalana.

Food Coop BCN (associació per l’impuls dels supermercats cooperatius i el mercat social) és una iniciativa que treballa per posar en marxa un supermercat cooperatiu a Barcelona sota els criteris del consum responsable, ètic i sostenible. Neix a partir de la inspiració i la motivació del documental FoodCoop.

L’associació Enruta’t fa intervencions socioeducatives, com tallers i formacions amb totes les edats, i també acompanyament individual i de parella, des del coaching i la psicologia orientada a processos. S’autodefineix com una entitat que genera espais per a l’apoderament i la transformació personal i social.

La Qperativa és una cooperativa de treball associat en constitució sota el nom de FCP Associats i es dedica a la gestió microempresarial. Ofereix serveis informàtics, jurídics, gestió laboral, administrativa i consultoria. La seva seu està ubicada a Ripoll.

Entre les noves entitats sòcies destaca el sector de l’habitatge, tenim cinc noves sòcies que treballen en aquesta àrea:

Biohabita! és una assessoria en temes de construcció de l’Institut Espanyol de Baubiologie (IEB). La cooperativa està formada per arquitectes i un especialista en mesurament de radiacions, tòxics i contaminació microbiològica. Assessora sobre com aconseguir un entorn saludable per viure i avalua l’impacte que tenen en la salut els paràmetres físics de l’entorn.

Entramat està formada per professionals del món de l’arquitectura i l’interiorisme i està orientada a desenvolupar projectes de rehabilitació, disseny i reforma amb criteris socials i sostenibles. Treballem en xarxa amb artesans i artesanes

Arquitopia, és una cooperativa barcelonina d’arquitectura i interiorisme dedicada a la gestió integral de projectes d’obra nova i de reforma. La seva filosofia es fonamenta en tres eixos clau: l’estratègia social, el lloc i l’estatègia ambiental.

Terram ar-co és una cooperativa d’arquitectura i construcció sostenible, està especialitzada en terra crua. El projecte agrupa persones tècniques, arquitectes i enginyeres, que tenen com a objectiu principal difondre i promoure la construcció sostenible en terra. Està format per dos grups principals, el de Girona i el de Barcelona.

Finalment, La Mangala, més coneguda com a Sotrac, és una associació per l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús ubicada a Sants. Impulsen d’un model d’habitatge alternatiu que posi la vida al centre, amb la voluntat de trencar el binarisme d’un mercat immobiliari limitat al lloguer o la compra, que fomenta l’especulacio i provoca l’expulsió de les persones de la ciutat.

Benvingudes totes!